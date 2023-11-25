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Глава СБУ пообещал уничтожить Крымский мост
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По словам Василия Малюка, транспортный переход через Керченский пролив «обречен» undefined
Новости

Глава СБУ пообещал уничтожить Крымский мост

По словам Василия Малюка, транспортный переход через Керченский пролив «обречен»

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречен». Он пообещал много «новых сюрпризов», причем не только на переходе через Керченский пролив.


Малюк отметил, что на Крымском мосту дважды произошли взрывы — в октябре 2022-го и июле 2023 года. По словам главы СБУ, украинские спецслужбы при атаке на объект использовали в том числе морские беспилотники Sea Baby. Такие заявления Малюк сделал в интервью для документального фильма о СБУ.


8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, часть транспортного перехода была разрушена. Тогда погибли четыре человека. 17 июля 2023 года в результате взрыва погибла супружеская пара, их дочь получила ранена. Мост снова был поврежден. По информации Национального антитеррористического комитета, объект атаковали два надводных беспилотника.


Украина изначально отрицала свою причастность к атакам на Крымский мост, но в августе 2023 года признала ответственность за оба инцидента. Российская сторона назвала удары по объекту терактами.

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Песков назвал чушью слухи о планах построить подводный тоннель в Крым

Глава республики Сергей Аксенов также опроверг эти публикации 24 ноября 2023
Dailystorm - Песков назвал чушью слухи о планах построить подводный тоннель в Крым
#рф #украина #подрыв крымского моста #крымский мост
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