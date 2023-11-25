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Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Бориса Максудова
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Корреспондент «России 24» погиб в зоне СВО undefined
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Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Бориса Максудова

Корреспондент «России 24» погиб в зоне СВО

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО. Документ опубликован на портале правовой информации. Указ датирован 24 ноября.


Минобороны 22 ноября сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. Максудов был ранен и вскоре скончался. Ему было 38 лет.


Журналист работал в зоне специальной военной операции на Украине с самого ее начала. Последняя командировка корреспондента продлилась около месяца. 


Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК «Сочи», где работал с 2005 года по 2007-й. Четыре года проработал собкором «Нового телевидения Кубани». В 2013-2018 годах заведовал сочинским корреспондентским пунктом телеканала «ТВ Центр».

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Соловьев сообщил о смерти раненого в Запорожской области журналиста Бориса Максудова

ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника во время работы сотрудников СМИ 23 ноября 2023
Dailystorm - Соловьев сообщил о смерти раненого в Запорожской области журналиста Бориса Максудова
#владимир путин #журналист #рф
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