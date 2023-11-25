Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Бориса Максудова

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО. Документ опубликован на портале правовой информации. Указ датирован 24 ноября.





Минобороны 22 ноября сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. Максудов был ранен и вскоре скончался. Ему было 38 лет.





Журналист работал в зоне специальной военной операции на Украине с самого ее начала. Последняя командировка корреспондента продлилась около месяца.





Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК «Сочи», где работал с 2005 года по 2007-й. Четыре года проработал собкором «Нового телевидения Кубани». В 2013-2018 годах заведовал сочинским корреспондентским пунктом телеканала «ТВ Центр».