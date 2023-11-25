Володин назвал предателями уехавших россиян и процитировал Омара Хайяма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, покинувших страну после начала СВО и вернувшихся обратно, не ждут на родине «с распростертыми объятиями», поскольку они совершили предательство. Такое мнение политик выразил в своем Telegram-канале.





Володин написал, что многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Он заявил, что у всех россиян только одна родина, нужно быть с ней «в самых разных ситуациях». Председатель Госдумы упомянул, что многие молодые люди участвуют в СВО, другие трудятся в тылу.





Политик поддержал режиссера Никиту Михалкова, который недавно заявил, что не будет сотрудничать с вернувшимися в Россию релокантами. Володин также написал, что некоторые из уехавших в Израиль получили гражданство еврейского государства, но после начала войны с ХАМАС покинули страну и вернулись в Россию. Таким образом, люди отказались от обязательства защищать Израиль, указал Володин.





В завершение председатель Госдумы привел цитату, приписываемую персидскому философу и поэту Омару Хайяму: «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды».





13 октября президент Владимир Путин заявил, что если релокант вел себя в отношении России аморально, то при возвращении на родину он будет это чувствовать. Глава государства отметил, что каждый должен отвечать за нарушение законов и соблюдать морально-этические нормы.