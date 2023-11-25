Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

В Калужской области автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом, погиб один человек и девять пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.





Авария произошла на трассе Малоярославец — Боровс­к, в районе деревни Уваровское. Автобус вез школьников на экскурсию, на встречную полосу выехал Renault Logan. От удара автобус съехал в кюве­т. Погиб водитель легковушки. Среди пострадавших шестеро — дети, остальные трое — сопровождавшие их взрослые, говорится в сообщении. У детей нет серьезных травм, уточнили в прокуратуре Калужской области.