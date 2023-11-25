Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

В Калужской области автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом, погиб один человек и девять пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на трассе Малоярославец — Боровск, в районе деревни Уваровское. Автобус вез школьников на экскурсию, на встречную полосу выехал Renault Logan. От удара автобус съехал в кювет. Погиб водитель легковушки. Среди пострадавших шестеро — дети, остальные трое — сопровождавшие их взрослые, говорится в сообщении. У детей нет серьезных травм, уточнили в прокуратуре Калужской области.
СКР проводит процессуальную проверку. Следователи дадут оценку действиям лиц, обеспечивавших безопасность пассажирской перевозки, по соответствующей статье 238 УК.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264). Прокуратура контролирует расследование.