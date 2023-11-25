Россия лишилась 76 пассажирских самолетов из-за санкций

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что из-за санкций страна лишилась 76 пассажирских самолетов. По словам чиновника, «нас неожиданно застали врасплох, когда хотели забрать самолеты», суда «просто арестовали».





Сейчас в России всего 1302 судна, 1167 из которых — пассажирские авиалайнеры, сказал министр транспорта журналистам.





Западные страны ввели санкции в отношении российской авиаотрасли после начала военной операции на Украине. В частности, США и Евросоюз запретили поставку в РФ самолетов и комплектующих.