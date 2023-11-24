Кожемяко рассказал, что вместе с Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил Роману Протасевичу и Софье Сапеге пожениться, но молодой человек отказался. По словам главы Приморья, после свадьбы пару должны были выпустить из тюрьмы.





Сапега влюбилась в Протасевича, а он «ее кинул», сейчас девушка живет с родителями, у нее все хорошо, сказал Кожемяко на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в Дальневосточном федеральном университете.





Протасевич — бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим. 23 мая 2021 года журналиста и его тогдашнюю девушку, россиянку Сапегу, задержали в аэропорту Минска. Пара летела рейсом Афины — Вильнюс, в воздушном пространстве Белоруссии пилотам поступили от диспетчеров сведения о бомбе на борту лайнера. Эта информация оказалась ложной.





В начале мая 2022 года суд в Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии. Ее дело связано с протестами после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020-го. Сапегу признали виновной в ведении Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков и судей. Через несколько дней после вердикта Протасевич сообщил, что женился. Он не стал раскрывать личность своей супруги.





В мае 2023 года суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти. Позже Лукашенко помиловал журналиста. В июне такое же решение приняли в отношении Сапеги. Ее передали российской делегации из Приморского края.