Силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали

Полицейские проверяют документы у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали, руководство компании оказывает содействие правоохранителям и принимает меры для возвращения работы объекта в нормальный режим. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.





Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с действиями правоохранителей на некоторых участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, приводит РИА Новости сообщение компании.





Telegram-каналы пишут, что на склад Wildberries в Электростали прибыл ОМОН. Силовики ищут нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт, некоторым задержанным вручают повестки в военкомат.