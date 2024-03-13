Росгвардия отчиталась о 30 погибших диверсантах в ходе атаки на границу РФ

В ночь на 12 марта более 300 украинских бойцов попытались прорваться через государственную границу РФ и попасть в Белгородскую область. Однако артиллерийские расчеты Росгвардии уничтожили 30 диверсантов и два минометных расчета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





О попытке диверсантов прорваться на территорию России сообщали накануне ФСБ и Минобороны. В Белгородской области диверсанты пробовали проникнуть на трех направлениях — в районах сел Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.





Сообщалось, что они также намеревались попасть на территорию Курской области.





По данным ФСБ, начиная с 10 марта противник потерял более 100 человек из числа диверсантов, также были уничтожены шесть танков, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.