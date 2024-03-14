В Магаданской области при жесткой посадке вертолета Ми-8 один человек погиб, двое пострадали

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с рабочими

На борту были 20 человек — рабочие одного из местных рудников и три члена экипажа. По данным МЧС, при жетской посадке вертолета один человек погиб, двое пострадали.





Это произошло в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области. Вертолет следовал по маршруту «посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан».

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, предварительная причина инцидента — неисправность двигателя.





Один человек погиб, двое пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павла Клочкова.





Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что разбившимся Ми-8 владела авиакомания «Дальнереченск Авиа». На место ЧП вылетели спасательная группа и медики.





Управление СК на транспорте завело уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из аэропорта Магадан и наземная техника.





4 февраля вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии во время тренировочного полета. Позже в МЧС сообщили, что вертолет упал на поверхность Онежского озера и ушел под лед. На борту были три человека. Никто из них не выжил.