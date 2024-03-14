Губернатор Магаданской области Носов о жесткой посадке Ми-8: Погибший и пострадавшие — члены экипажа

Двое пострадавших и один погибший при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Магаданской области были членами экипажа. Об этом Daily Storm сообщил глава региона Сергей Носов. По его словам, эвакуации людей мешает «безобразнейшая погода».





«По нашей информации, два пострадало, один погиб. Все они — члены экипажа. Про состояние остальных людей не знаем. Там очень сложная обстановка. Видимость 150 метров», — сказал губернатор.





«Летчики приземлились, не выключая двигатели. Сейчас идет эвакуация. Там безобразнейшая погода! Если летчики всех эвакуируют сейчас — они будут героями. Жизнь — это святое!» — добавил Носов.





Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что всего на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Кварцевый — Омсукчан, находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Рейс выполнялся для перевозки работников золоторудного месторождения.





Причиной жесткой посадки вертолета, предварительно, стала неисправность двигателя, заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).





Губернатор Магаданской области ранее рассказал ТАСС, что принял решение доставить в Магадан для медицинской проверки и работы с психологами всех пассажиров вертолета Ми-8. Глава региона добавил, что люди «находятся под эмоциональным воздействием». Носов также сообщил, что два хороших и надежных вертолета вылетели на место происшествия.