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Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородом
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Ранее в регионе объявлялась ракетная опасность undefined
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Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородом

Ранее в регионе объявлялась ракетная опасность

Около 08:30 мск была пресечена попытка Украины совершить атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня, сообщили представители Минобороны России. 


Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе, пояснили в ведомстве. 


Как рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате прилета, предварительно, погиб водитель легкового автомобиля и пострадали еще три человека — две женщины и один мужчина. На место выехали бригады скорой помощи.

В Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания, указал Гладков.


Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Об ее отмене губернатор Гладков сообщил в 08:51 мск.

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#ракета #гладков #белгородская область #пво
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