Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородом

Около 08:30 мск была пресечена попытка Украины совершить атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня, сообщили представители Минобороны России.





Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе, пояснили в ведомстве.





Как рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате прилета, предварительно, погиб водитель легкового автомобиля и пострадали еще три человека — две женщины и один мужчина. На место выехали бригады скорой помощи.

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В Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания, указал Гладков.





Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Об ее отмене губернатор Гладков сообщил в 08:51 мск.