В администрации главы Башкирии рассказали, что несколько их сотрудников служат на СВО

Несколько сотрудников администрации главы Башкирии служат на СВО, а ветераны спецоперации часто обращаются с просьбой устроить их на государственную и муниципальную службу в регионе. Об этом Daily Storm рассказал замначальника управления пресс-службы и информации администрации главы Республики Башкортостан Илья Спиридонов.





«В настоящее время службу в зоне проведения СВО проходят несколько сотрудников администрации главы Республики Башкортостан и республиканских органов исполнительной власти», — сообщил Спиридонов.





«В администрацию главы Республики Башкортостан часто обращаются ветераны и бывшие участники СВО с просьбой о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу в республике», — добавил замглавы управления пресс-службы и информации. Каждое обращение о трудоустройстве рассматривают и решают в индивидуальном порядке.





В сентябре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров рассказывал, что два сотрудника его администрации планируют отправиться добровольцами на СВО.





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