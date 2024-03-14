В Москве можно отметить Масленицу на площади Революции

Например, на площади Революции организована прогулочная зона с маленькими павильонами, где потчуют блинами и русскими напитками. Для детей проводят мастер-классы по рисунку и лепке. Взрослые могут ознакомиться с изделиями русских мастеров, традиционной росписью посуды и другими ремеслами.





Масленица — древний праздник, его традиции уходят корнями еще в дохристианские времена.





Столичные жители и гости города рассказывают, что на грандиозные мероприятия, посвященные Масленице в Москве, приходят всей семьей. Никто не остается без приятных подарков. Но главное событие, которое не оставит равнодушным, — это дегустация блинчиков, которые в центре Москвы готовят прямо при вас. Наблюдать за этим уже вкусно, а пробовать — вообще волшебство! На выбор предлагается множество начинок. Кто-то любит соленые, другие предпочитают сладкие начинки.





Также «Московская Масленица» уже по традиции катает всех малышей на бесплатной карусели. Подробности о фестивале и расписание мастер-классов можно найти на сайте проекта.