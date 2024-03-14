Старовойт заявил о попытке украинских диверсантов войти на территорию Курской области

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсанты «не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино». Он также подчеркнул, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не позволили и не позволят им это сделать».





По мнению губернатора, «в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас». Старовойт призвал население региона игнорировать «угрозы и вбросы ЦИПсО» и «не распространять непроверенную информацию».





Ранее 14 марта глава области в своем Telegram-канале сообщал, что со стороны Украины обстреляны поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района.





По его информации, никто из жителей не пострадал. В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. В настоящее время пожар потушен, добавил Старовойт.