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Старовойт заявил о попытке украинских диверсантов войти на территорию Курской области
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Губернатор указал, что пограничники и военные отразили атаки противника undefined
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Старовойт заявил о попытке украинских диверсантов войти на территорию Курской области

Губернатор указал, что пограничники и военные отразили атаки противника

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсанты «не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино». Он также подчеркнул, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не позволили и не позволят им это сделать». 


По мнению губернатора, «в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас». Старовойт призвал население региона игнорировать «угрозы и вбросы ЦИПсО» и «не распространять непроверенную информацию». 


Ранее 14 марта глава области в своем Telegram-канале сообщал, что со стороны Украины обстреляны поселок Теткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. 


По его информации, никто из жителей не пострадал. В Пригородней Слободке произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. В настоящее время пожар потушен, добавил Старовойт. 

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#теткино #курская область #диверсанты #старовойт #украина
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