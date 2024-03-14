Медведев предложил семь условий для урегулирования конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии воли украинского руководства к переговорам с Россией. Он считает, что единственным выходом для завершения конфликта является российская «формула мира».





Она состоит из семи пунктов, среди которых — полная и безоговорочная капитуляция Украины, признание международным сообществом «нацистского характера» политического режима в Киеве и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти, подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале.





Также по словам политика, ООН должна признать утрату Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России в военные альянсы. Конституционные органы власти должны уйти в отставку, считает Медведев.





Кроме того, Украина должна выплатить компенсации России «за смерти ее граждан и причиненный ущерб регионам», а вся территория Украины — воссоединиться с Россией.





При этом «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского Медведев назвал «дурным сюрреализмом». По мнению политика, «мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта».