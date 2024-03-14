В Минобороны России заявили о сорванной попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Армия России сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Об этом сообщает Минобороны РФ.





По данным ведомства, убиты до 195 украинских военных и уничтожены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.





Ранее 14 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсанты «не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино». Он также подчеркнул, что бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ «не позволили и не позволят им это сделать».





По мнению губернатора, «в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас». Старовойт призвал население региона игнорировать «угрозы и вбросы ЦИПсО» и «не распространять непроверенную информацию».