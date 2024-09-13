Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер-класс по танцам на Тверском бульваре

Нежная бачата, огненная сальса, модный хип-хоп или заразительный шаффл. Все это было на форуме-фестивале «Москва 2030». Он превратил Москву в большое танцевальное пространство. На Тверском бульваре проходил мастер-класс по танцевальным направлениям.
Попробовать свои силы и примерить образ настоящего танцора приходили и новички, и уже опытные профессионалы. С каждым из них мастера изучали и отрабатывали танцевальные движения и элементы различной сложности.
Педагоги были очень квалифицированными, а атмосфера по-настоящему праздничной. Здесь в ритме танца сливались люди разных возрастов и профессий. Это был незабываемый вайб форума-фестиваля «Москва 2030».
По всему городу на разных площадках по 8 сентября включительно также проводились спортивные мероприятия. Кроме того, можно было попробовать полюбившиеся традиционные блюда, а также продегустировать новые, весьма экзотичные кушанья. Здесь же для москвичей и гостей города устраивались концерты и многие другие мероприятия.
Смотрите видеоролик, чтобы узнать, как развлекались и танцевали на форуме-фестивале. Подробнее обо всем этом можно прочитать и на официальном сайте проекта.