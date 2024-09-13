Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер-класс по танцам на Тверском бульваре

Попробовать свои силы и примерить образ настоящего танцора приходили и новички, и уже опытные профессионалы. С каждым из них мастера изучали и отрабатывали танцевальные движения и элементы различной сложности.





Педагоги были очень квалифицированными, а атмосфера по-настоящему праздничной. Здесь в ритме танца сливались люди разных возрастов и профессий. Это был незабываемый вайб форума-фестиваля «Москва 2030».





По всему городу на разных площадках по 8 сентября включительно также проводились спортивные мероприятия. Кроме того, можно было попробовать полюбившиеся традиционные блюда, а также продегустировать новые, весьма экзотичные кушанья. Здесь же для москвичей и гостей города устраивались концерты и многие другие мероприятия.





Смотрите видеоролик, чтобы узнать, как развлекались и танцевали на форуме-фестивале. Подробнее обо всем этом можно прочитать и на официальном сайте проекта.