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Минобороны РФ: ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области
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Противник потерял до 50 военных убитыми и ранеными, а также пять танков, подчеркнули в ведомстве undefined
Новости

Минобороны РФ: ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области

Противник потерял до 50 военных убитыми и ранеными, а также пять танков, подчеркнули в ведомстве

Российские военные отразили три попытки украинских сил прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 


Там отмечают, что атаки были отражены при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерные машины разграждения, уточняет ведомство. 


Также за сутки военные отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки.


Заметка дополняется 

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#всу #сво #минобороны рф #курск
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