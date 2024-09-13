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Суд арестовал подозреваемого в получении крупной взятки бывшего первого зампреда правительства Подмосковья
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Илья Бронштейн останется под стражей как минимум до 11 ноября undefined
Новости

Суд арестовал подозреваемого в получении крупной взятки бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Илья Бронштейн останется под стражей как минимум до 11 ноября

Тверской суд в Москве арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом сказано в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. 

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Там уточнили, что Бронштейн обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).


По данным регионального СК, также были задержаны подозреваемые в коррупции сообщники Бронштейна.  Один из них — ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский, а также генеральный  директор коммерческой организации. 


Ранее стало известно, что Лубского также арестовали. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве.  

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