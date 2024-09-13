Суд арестовал подозреваемого в получении крупной взятки бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Там уточнили, что Бронштейн обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).





По данным регионального СК, также были задержаны подозреваемые в коррупции сообщники Бронштейна. Один из них — ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский, а также генеральный директор коммерческой организации.





Ранее стало известно, что Лубского также арестовали. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве.