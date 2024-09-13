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В Запорожской области при атаках ВСУ погибли два человека
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Еще трое пострадали undefined
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В Запорожской области при атаках ВСУ погибли два человека

Еще трое пострадали

Два человека погибли и еще трое получили различные ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. 

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Он уточнил, что в результате ударов по гражданским автомобилям пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. 


«При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб», — написал Балицкий в Telegram-канале.


Также атака была совершена на город Васильевка, ранения разной степени тяжести получили двое мирных жителей. 


В другом районе города совершен сброс боеприпаса с БПЛА, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения, добавил губернатор. 

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