В Запорожской области при атаках ВСУ погибли два человека

Он уточнил, что в результате ударов по гражданским автомобилям пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района.





«При транспортировке в лечебное учреждение противник нанес повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб», — написал Балицкий в Telegram-канале.





Также атака была совершена на город Васильевка, ранения разной степени тяжести получили двое мирных жителей.





В другом районе города совершен сброс боеприпаса с БПЛА, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения, добавил губернатор.