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«О Путине не думаю»: Байден ответил на вопрос о предупреждениях, высказанных президентом России
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Путин ранее заявил: если Киеву разрешат бить дальнобойными ракетами по РФ, то это будет означать фактическое начало войны с НАТО undefined
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«О Путине не думаю»: Байден ответил на вопрос о предупреждениях, высказанных президентом России

Путин ранее заявил: если Киеву разрешат бить дальнобойными ракетами по РФ, то это будет означать фактическое начало войны с НАТО

Президент США Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. 


«Я не думаю много о Владимире Путине»,— сказал глава США во время встречи с премьером Великобритании Стармером. Так он ответил на вопрос журналистов о предостережении российского президента.


Белый дом по итогам переговоров не сделал никаких заявлений по поводу возможного снятия ограничения по использованию дальнобойного оружия.


Стороны выразили поддержку Украине, приверженность безопасности Израиля и заявили о срочной необходимости соглашения о прекращения огня в секторе Газа. 


По мнению президента США и премьера Великобритании, Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения. Байден и Стармер также осудили нападения в Красном море со стороны хуситов, сотрудничество в рамках AUKUS и возможности для укрепления связей между двумя странами.


12 сентября Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает.

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