«О Путине не думаю»: Байден ответил на вопрос о предупреждениях, высказанных президентом России

Президент США Джо Байден прокомментировал слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия.





«Я не думаю много о Владимире Путине»,— сказал глава США во время встречи с премьером Великобритании Стармером. Так он ответил на вопрос журналистов о предостережении российского президента.





Белый дом по итогам переговоров не сделал никаких заявлений по поводу возможного снятия ограничения по использованию дальнобойного оружия.





Стороны выразили поддержку Украине, приверженность безопасности Израиля и заявили о срочной необходимости соглашения о прекращения огня в секторе Газа.





По мнению президента США и премьера Великобритании, Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения. Байден и Стармер также осудили нападения в Красном море со стороны хуситов, сотрудничество в рамках AUKUS и возможности для укрепления связей между двумя странами.





12 сентября Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает.