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В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
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Следователи завели уголовное дело undefined
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В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Следователи завели уголовное дело

Легкомоторный самолет разбился в районе поселка Приозерный Алтайского края. Пилот погиб, сообщили в региональном главке МЧС. 

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По данным ведомства, жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, разбившийся самолет — частный. На месте работают оперативные и экстренные службы.


После падения самолета также было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка. 


9 сентября самолет Ан-2 проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Подмосковья. Погибли двое пилотов. 

#авиакатастрофа #алтайский край #самолет
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