В Алтайском крае разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

По данным ведомства, жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации, разбившийся самолет — частный. На месте работают оперативные и экстренные службы.





После падения самолета также было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка.





9 сентября самолет Ан-2 проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Подмосковья. Погибли двое пилотов.