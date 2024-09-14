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«Гигантское серое расплавленное пятно»: Медведев заявил, что ядерный конфликт — «очень плохая история с тяжелейшим исходом»
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Однако «напыщенные англосаксонские недоноски», испытывают терпение России, считает он undefined
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«Гигантское серое расплавленное пятно»: Медведев заявил, что ядерный конфликт — «очень плохая история с тяжелейшим исходом»

Однако «напыщенные англосаксонские недоноски», испытывают терпение России, считает он

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт действительно никому не нужен и «это очень плохая история с тяжелейшим исходом». По его словам, «именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято». 

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«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — написал он в своем Telegram-канале. 


«Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», — добавил Медведев. 


По словам политика, «правы в итоге окажутся умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность все же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении». 


«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It's impossible, but it happened…», — добавил зампред Совбеза РФ.


12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». 

#ядерное оружие #запад #дмитрий медведев
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