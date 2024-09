«Гигантское серое расплавленное пятно»: Медведев заявил, что ядерный конфликт — «очень плохая история с тяжелейшим исходом»

«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — написал он в своем Telegram-канале.





«Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», — добавил Медведев.





По словам политика, «правы в итоге окажутся умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность все же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении».





«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It's impossible, but it happened…», — добавил зампред Совбеза РФ.





12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».