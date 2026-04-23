Франция и Польша проведут ядерные учения над Балтикой, отработав «удары по России»
В качестве целей рассматриваются объекты в районе Санкт-Петербурга undefined
Франция и Польша планируют провести учения по отработке ударов по целям на территории России и Белоруссии с применением ядерного оружия. Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska.


По информации источников, маневры скоро состоятся на восточном фланге НАТО — в основном над Балтийским морем и на севере Польши. В них задействуют французские истребители Rafale, способные нести ядерные боеголовки. 


Целями, по данным издания, могут стать важные объекты в районе Санкт-Петербурга. Уточняется, что французские ядерные носители не будут размещены в Польше на постоянной основе, а только на время учений.

#польша #франция #военные учения
