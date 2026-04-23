«Мы иногда пропускаем такие удары»: Путин объяснил ограничение интернета угрозой терактов

Президент России Владимир Путин прокомментировал ограничения в работе интернета, с которыми сталкиваются жители крупных городов, хотя и нечасто. Он признал, что Россия иногда пропускает удары, имея в виду теракты.





«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем», — сказал глава государства.





По его словам, такие сбои связаны с оперативной работой по предотвращению преступлений и террористических актов. Приоритетом всегда остается безопасность людей. Путин пояснил, что широкое информирование общественности заранее может нанести ущерб оперативным мероприятиям, потому что «преступники тоже все слышат и видят» и могут скорректировать свои планы.





Вместе с тем президент отметил, что по итогам работы людей необходимо информировать о произошедшем. Он также призвал обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений и выразил надежду, что сами силовики будут проявлять изобретательность, высокий профессионализм и учитывать жизненно важные интересы граждан.