ЕС окончательно утвердил 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России

Евросоюз на уровне министров окончательно одобрил два ключевых решения: выделение Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы и 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом объявил глава Евросовета Антониу Кошта.





Он заявил, что обещания «выполнены и претворены в жизнь». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала быстро реализовать решения на обоих направлениях — и в помощи Киеву, и в давлении на Москву. Глава евродипломатии Кая Каллас добавила, что Украина получит все необходимое, чтобы удержать позиции.





Днем ранее, 22 апреля, послы ЕС дали зеленый свет обоим пакетам после того, как Венгрия и Словакия сняли вето. Они блокировали решения с декабря, требуя от Киева и Брюсселя возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», перекрытому Украиной.





Сам план — 60 миллиардов на оружие и 30 миллиардов на бюджет — был согласован еще в декабре 2025 года на саммите ЕС. Деньги страны союза привлекут в виде общеевропейского кредита, но обслуживать и гасить его будет сам Евросоюз. Украина получит средства безвозмездно — своих денег на возврат долгов у нее нет.