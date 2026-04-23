Новости
Новости 18+
В Брянской области ВСУ атаковали пассажирский автобус — пятеро раненых
18+
Их доставили в больницу undefined
Новости

В Брянской области ВСУ атаковали пассажирский автобус — пятеро раненых

Их доставили в больницу

Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.


Глава региона рассказал, что FPV-дрон целенаправленно атаковал автобус в селе Курковичи. В результате пострадали водитель и четыре пассажира. Их оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.


Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате утренней атаки беспилотников погиб один человек.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#брянская область #бпла #атаки всу
Загрузка...
Загрузка...