В Брянской области ВСУ атаковали пассажирский автобус — пятеро раненых

Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.





Глава региона рассказал, что FPV-дрон целенаправленно атаковал автобус в селе Курковичи. В результате пострадали водитель и четыре пассажира. Их оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.





Ранее сообщалось, что в Самарской области в результате утренней атаки беспилотников погиб один человек.