При атаке дронов на Самарскую область погиб человек, обломки попали в многоэтажку

В Самарской области в результате утренней атаки беспилотников погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.





Трагедия произошла в Новокуйбышевске, где дроны атаковали промышленные предприятия. На месте работают экстренные службы и развернут оперативный штаб.





В Самаре обломки одного из БПЛА упали на крышу многоквартирного дома. По словам мэра Ивана Носкова, повреждена кровля, в здании частично выбиты окна.





Несколько человек пострадали, один из них госпитализирован. Движение на прилегающих улицах временно ограничено, наземный общественный транспорт приостановлен.





Губернатор добавил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.