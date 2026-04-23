Новости
Новости 18+
St
18+
Ученика с ножом остановили на входе в школу в Новом Уренгое

В учебном заведении сработали металлоискатели

В Новом Уренгое ученик попытался пронести нож в школу, но его остановили на входе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.


Инцидент произошел еще 20 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. 12-летний школьник прошел через металлоискатели, которые сработали. Охранники остановили подростка, пострадавших в результате случившегося нет.


Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве, сейчас они выясняют, зачем мальчик пришел на занятия с оружием. Также они установят обстоятельства, при которых у него оказался нож. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
