Ученика с ножом остановили на входе в школу в Новом Уренгое

В Новом Уренгое ученик попытался пронести нож в школу, но его остановили на входе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.





Инцидент произошел еще 20 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. 12-летний школьник прошел через металлоискатели, которые сработали. Охранники остановили подростка, пострадавших в результате случившегося нет.





Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве, сейчас они выясняют, зачем мальчик пришел на занятия с оружием. Также они установят обстоятельства, при которых у него оказался нож. Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.