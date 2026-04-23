«Не верьте!»: Песков отреагировал на слухи о перестановках в правительстве после критики Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о кадровых перестановках в правительстве, которые появились после того, как Владимир Путин раскритиковал экономическую динамику. Видео с комментарием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.





«Слушайте, это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте!» — сказал представитель Кремля.





Напомним, 15 апреля на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что ВВП в январе-феврале сократился на 1,8% — это ниже ожиданий правительства и ЦБ. Он потребовал от кабмина и Центробанка предложений по конкретным мерам стимулирования экономики и поручил подготовить дополнительные шаги для возобновления роста и поддержки деловых инициатив.