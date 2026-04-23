Силовики пришли с обысками к дагестанским чиновникам после разрушительного наводнения

После наводнения в Дагестане следователи нагрянули с обысками в ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» и региональное министерство природных ресурсов и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.





По версии следствия, с 2009 года и до марта 2026-го чиновники махачкалинской мэрии и других ведомств оформляли землю в собственность граждан прямо в водоохранной зоне и даже в русле реки. Хотя там по закону строить ничего нельзя, тем не менее выдавались разрешения на возведение многоквартирных домов. Позже суд признал эти бумаги недействительными, а постройки — самовольными и подлежащими сносу. Но стройка не остановилась, и дома до сих пор не демонтировали.





Более того, на этих участках засыпали русло реки. Вода не могла нормально течь, а чистить его никто не собирался. Все это, считает следствие, привело к угрозе затопления соседних районов. В итоге, заявили в СК, были нарушены права людей и интересы государства. Из кабинетов изъяли документы и вещи, которые помогут в расследовании.





Напомним, в начале апреля 2026 года из-за проливных дождей и таяния снегов в Дагестане вышли из берегов несколько рек. Вода затопила десятки населенных пунктов, были разрушены дома, мосты и дороги. Пострадали тысячи людей, несколько человек погибли. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.