В судейском корпусе после прихода Краснова начались массовые чистки

За полгода руководства Игоря Краснова Верховным судом России десятки судей лишились полномочий. Причина — коррупция и незаконные решения, пишет РИА Новости со ссылкой на последние громкие отставки.





Первым уволили Виктора Момотова — судью ВС и экс-главу Совета судей. Спустя короткое время у него изъяли 97 объектов недвижимости почти на 9 миллиардов рублей, оформленных на подставных лиц.





Следом лишился статуса отставного судьи бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Суд конфисковал у его семьи 89 объектов стоимостью свыше 7 миллиардов рублей. Под удар также попали дочь Чернова и сестра бывшего зампреда этого же суда.





Аналогичная судьба постигла Аслана Трахова, экс-главу Верховного суда Адыгеи. У него изъяли активы примерно на 13 миллиардов рублей. Вслед за отцом мантии лишился и его сын — судья из Краснодара. Также без должности остался судья из Сочи.





Не обошли чистки и Нижегородскую область: иски коснулись двух судей облсуда. В Подмосковье ушла с поста председатель Истринского суда Ирина Путынец. Ее коллега Федор Григорьев, отстраненный от работы, ранее санкционировал арест Алии Галицкой. Женщина покончила с собой в ИВС. После этого, по данным источника, Краснов выразил возмущение, и Путынец подала в отставку.





Назначенный в сентябре 2025 года Краснов с самого начала заявил о ротации кадров и жесткой борьбе с коррупцией в судах. На совещании с участием Владимира Путина он говорил, что компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны.