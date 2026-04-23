В Подмосковье запретили продажу бензина и газа несовершеннолетним

Исключение сделают только для подростков с правами на мопеды или мотоциклы

Несовершеннолетним запретили продажу горюче-смазочных материалов в Московской области. Соответствующий закон приняли депутаты областной думы на заседании в четверг.


Исключение предусмотрено только для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами — при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а при сомнениях отказывать в отпуске топлива.


Мера направлена на снижение аварийности с участием спортивной мототехники: питбайков и квадроциклов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что статистика ДТП с подростками остается тревожной. Такая техника не предназначена для движения по обычным улицам, но спрос на нее растет, а вместе с ним — и число аварий.


Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. После этого в подмосковном КоАПе появится ответственность для юрлиц и ИП, продающих топливо несовершеннолетним.

#подростки #московская область #топливо
