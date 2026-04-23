Более 1 тыс. партнерских интеграций состоялось в рамках сезонных проектов Москвы

Предпринимателей и компании приглашают стать партнерами и соорганизаторами главного городского события предстоящего сезона — «Лета в Москве». Участие в масштабных мероприятиях дает бизнесу доступ к широкой аудитории москвичей и гостей столицы.





В 2025–2026 годах в рамках сезонных проектов города состоялось более 1,1 тысячи партнерских интеграций. Только за одно «Лето в Москве» 2025 года бизнес организовал мероприятия и собственные тематические площадки свыше 450 раз. Например, компания SberDevice открыла игровую зону с приставками, «Вкусвилл» стал партнером пикниковых зон и провел мастер-классы, «Кидзания» установила детские игровые зоны, зоомагазин «Четыре лапы» организовал груминг для питомцев, Spirit.Fitness провел занятия по йоге, а «Яндекс Книги» развернули выставку обложек классических произведений на Рождественском бульваре.





Проект «Зима в Москве» 2025–2026 годов привлек более 8,9 тысячи компаний. Партнеры вложили 1,5 миллиарда рублей и реализовали свыше 670 совместных проектов. Сервис «Яндекс Пэй» оборудовал интерактивные «Станции тепла» и угощал горожан горячим чаем на катках в Парке Горького и музее-заповеднике «Коломенское».





Другая компания организовала пикниковые зоны с призами в Измайловском парке, «Сокольниках» и «Митине». Проект «Тимати & Majestic» стал партнером катка и создал пространство с диджей-сетами в парке «Красная Пресня», а «Яндекс Go» совместно с фестивалем «Усадьбы Москвы» разработал зимний маршрут «Москва усадебная» по 14 усадьбам.





В этом году предпринимателям предлагают стать партнерами ключевых площадок, создать бренд-зону, сделать спецпредложение для посетителей, представить продукцию в арт-павильонах и забронировать городские пространства для мероприятий. Заявку можно подать на странице проекта «Время возможностей для бизнеса».