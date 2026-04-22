«Подозреваемый Дуров»: основателю Telegram пришла повестка на старую квартиру в России

Павел Дуров сообщил, что на его старую квартиру в России, где он жил двадцать лет назад, пришла повестка, адресованная «подозреваемому П. В. Дурову». Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По словам бизнесмена, его могут подозревать «в защите 29-й и 23-й статей Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку». Дуров иронично добавил, что гордится своей «виновностью».





Напомним, в России с 2025 года действуют ограничения в отношении Telegram, который основал Дуров. В августе Роскомнадзор заблокировал звонки через мессенджер, а с 10 февраля 2026 года начал замедлять его работу.





В апреле 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалять экстремистский контент. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что полной блокировки мессенджера нет, а ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью обеспечить безопасность.