Росгвардия задействует в зоне СВО роботов «Курьер» и «Разминер» — они эвакуируют раненых и уничтожают взрывчатку

В зоне специальной военной операции Росгвардия использует не только служебных собак, но и многофункциональных роботов. Как это происходит, наблюдал Daily Storm на тренировках в Подмосковье, где инженерные подразделения отрабатывали навыки перед очередной командировкой.





Среди техники, которая применяется для выполнения боевых задач, — робототехнический комплекс «Курьер». Он весит 290 кг, способен ломать бетонные блоки, а управлять им можно на расстоянии до 10 км. Также в арсенале — робот «Разминер», предназначенный для уничтожения взрывоопасных предметов.





На учениях бойцы применили робототехнику для эвакуации условно раненого — это стало ключевым элементом тактической медицины. Кроме того, специалисты проверили местность на минирование с помощью беспилотников, выполнили стрельбу по движущемуся FPV-дрону, а также отработали уничтожение взрывоопасных предметов дистанционно.





Ключевым направлением подготовки стала эвакуация поврежденной техники и ее ремонт в полевых условиях. Все занятия проводились по программе, основанной на реальном боевом опыте. Офицеры-участники СВО передавали личному составу нюансы применения робототехники.





В рамках учений также развернули выставку передовых образцов техники, включая роботизированные комплексы, которые уже зарекомендовали себя при выполнении служебно-боевых задач в зоне СВО.