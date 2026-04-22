«Мосбилет» анонсировал паблик-токи для начинающих и юных актеров

Кинокампус Киностудии Горького проведет паблик-токи для детей, подростков и их родителей с создателями семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика». Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.





Фильм, основанный на произведении Софьи Прокофьевой, выходит в широкий прокат 23 апреля. Это совместный проект Киностудии Горького (входит в Московский кинокластер) и «Кинокомпании братьев Андреасян». Сюжет: у Доктора пропадает чемоданчик с волшебными лекарствами от грусти и трусости, что запускает цепочку приключений мальчика Пети и девочки Томы. В ролях — Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов и другие.





23 апреля в 17:00 пройдет паблик-ток «Рецепты успеха для юных актеров». Режиссер Денис Гуляр, исполнитель роли Пети Феодор Кирсанов и исполнительница роли Томы Любава Долински расскажут о съемках, первой роли, страхе перед камерой и ожиданиях режиссера от детей. Родителям объяснят, как строится работа на профессиональной площадке. Регистрация доступна по ссылке.





24 апреля в 15:30 состоится паблик-ток «Секрет желтого чемоданчика: конфеты храбрости и другие хитрости Доктора» с актером Олегом Комаровым, известным по «Сватам», «Холопу» и другим проектам. Он поделится секретами съемок в комедиях и семейном кино, а также раскроет пару хитростей из желтого чемоданчика. Регистрация доступна по ссылке.