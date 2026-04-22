Суд в Азербайджане вынес приговор первому из восьми россиян, задержанных на фоне конфликта Москвы и Баку

Александра Вайсера отправили в колонию на четыре года

В Азербайджане осудили гражданина России Александра Вайсеро. Ему дали четыре года колонии за отмывание денег, пишет Minval.


По данным следствия, россиянин легализовал больше 727 тысяч манатов — это около 32 миллионов рублей. Деньги приходили с нелегальных букмекерских и лотерейных сайтов, которые работали из-за границы. Вайсеро действовал в группе, переводил суммы частями через чужие банковские карты, чтобы скрыть, откуда взялись средства.


Его задержали в июле 2025 года вместе с еще семью россиянами на фоне резкого обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Тогда Баку отчитался о разгроме организованной преступной группы.


В МИД РФ обращались родственники задержанных — после того как в Сети появились кадры с синяками на лицах мужчин. Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты следят за ситуацией.


До этого в Екатеринбурге были задержаны десятки граждан Азербайджана. Они стали фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство. Двое из задержанных умерли. В Следственном комитете тогда заявили, что у одного из скончавшихся была сердечная недостаточность.

