Защитник Курской области выступил перед московскими студентами

В рамках проекта «Молодежь Москвы» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел диалог студентов с участником СВO. Артур Вединяпин — ветеран боевых действий, награжденный медалями «Защитник Курской области» и «Участник военной операции в Сирии».





До февраля 2022 года он уже успел отслужить 7 лет по контракту. Накануне начала СВO Вединяпин работал ведущим инженером аварийно-диспетчерской службы. В августе 2024 года, после событий в Судже, мужчина не смог остаться в стороне, поэтому решил поехать на передовую и снова подписал контракт.





В разговоре с журналистами Вединяпин признался, что ему пришлось по душе беседовать с молодежью, посетившей мероприятие.





«Мне очень нравится передавать молодежи свой опыт, который я приобрел на СВO, и свое мировоззрение. Считаю своим долгом поделиться с обществом, рассказать, как к этому относится. Вопросы были очень интересные, всем понравились. Запомнился вопрос — каково вообще находиться на СВO? Я все как есть честно рассказал, с душой. Сейчас я очень сильно поддерживаю и переживаю за ребят, которые там находятся и у которых я был командиром. Мне приятно отвечать на такие вопросы», — поделился боец.





За полтора года службы боец смог от обычного техника дорасти до командира расчета разведывательных БПЛА. В марте 2026 года он демобилизовался и решил быть полезным в гражданской жизни. Сейчас он является руководителем комитета по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Московского областного молодежного парламента.