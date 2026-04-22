Ученицу нашли мертвой под окнами школы в Калининграде

Ученица одной из школ Калининграда скончалась во время уроков, ее тело нашли под окнами учебного заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства образования.





По предварительным данным, девочка вышла в туалетную комнату во время урока. Позже ее тело обнаружили под окнами на улице. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. В полиции уточнили, что погибшей было 14 лет.





Министерство образования выразило соболезнования семье. Ведомство поручило администрации школы провести внутреннюю проверку, на месте работают правоохранители. Семье окажут необходимую помощь.