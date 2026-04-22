В «Мосфото» опубликовали кадры с выставки современного искусства «Вместе»
После завершения выставки большинство объектов останется в больнице как часть постоянной экспозиции Фото: Mos.ru
Медиабанк «Мосфото» опубликовал кадры с Международной выставки современного искусства «ВМЕСТЕ». Экспозиция разместилась в здании нового лечебно-диагностического корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 — площадка еще не открыта официально, но уже принимает искусство. Комплекс находится в инновационном центре «Сколково».


Внутри — около 60 тысяч квадратных метров свободного пространства. На них разместили больше 200 произведений 70 авторов. Среди участников — художники, скульпторы и архитекторы из России, Белоруссии и Нигерии: Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, Максим Петруль, Мишель Окпаре и другие. Работы специально создавались под конкретные зоны выставки — от паблик-арта до росписей на стенах.

Выставка продлится до 17 мая. Позже большинство объектов останется в больнице на постоянной основе — как часть внутренней коллекции.


Все снимки из «Мосфото» легальны, их можно свободно скачивать, публиковать в соцсетях и СМИ, а также использовать в презентациях. Единственное условие — указать источник: foto.mos.ru.


Проект соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и московской программы «Цифровое государственное управление».

