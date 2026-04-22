В «Мосфото» опубликовали кадры с выставки современного искусства «Вместе»

Медиабанк «Мосфото» опубликовал кадры с Международной выставки современного искусства «ВМЕСТЕ». Экспозиция разместилась в здании нового лечебно-диагностического корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 — площадка еще не открыта официально, но уже принимает искусство. Комплекс находится в инновационном центре «Сколково».





Внутри — около 60 тысяч квадратных метров свободного пространства. На них разместили больше 200 произведений 70 авторов. Среди участников — художники, скульпторы и архитекторы из России, Белоруссии и Нигерии: Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, Максим Петруль, Мишель Окпаре и другие. Работы специально создавались под конкретные зоны выставки — от паблик-арта до росписей на стенах.