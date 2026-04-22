Статус гендиректора неясен, а донесли экс-коллеги: В «Эксмо» рассказали о задержании руководства по делу об ЛГБТ-пропаганде
Евгений Капьев подозревается в причастности к распространению романа «Лето в пионерском галстуке» undefined
Спустя сутки после задержания гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева нет информации о его статусе. Об этом Daily Storm сообщила директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.


«Мы ждем новую информацию. Не может пока сказать, в каком он статусе находится. Обвинение Капьеву не предъявлено», — заявила она.


Кожанова подтвердила муссировавшиеся в СМИ сообщения о том, что показания по делу о пропаганде ЛГБТ* в отношении руководства «Эксмо» дали экс-сотрудники издательства Popcorn Books.


«Да, это правда. Они, в частности, [бывший руководитель Popcorn Books Дмитрий] Протопопов дали показания», — сказала собеседница.


Она также назвала дезинформацией слухи про обыски в издательстве: «У нас ни на складе, ни в офисе «Эксмо» ни вчера, ни сегодня никаких следственных действий, в том числе обысков, не проводится».


Претензии силовиков касаются распространения книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом), добавила Кожанова.


Следствие подозревает гендиректора «Эксмо» Капьева в причастности к распространению романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации он проходит в статусе подозреваемого, писал ранее РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.


Роман «Лето в пионерском галстуке» по итогам первой половины 2022 года оказался самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы (свыше 49,8 миллионов рублей.). Его издателем являлось Popcorn Books. Произведение заподозрили в ЛГБТ-пропаганде среди молодежи, несмотря на маркировку книги 18+.


Ранее, в мае прошлого года, в «Эксмо» сообщали об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books» из-за уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ.


По версии СК, в период с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» занимались изданием и продажей книг, пропагандирующих ЛГБТ. По данным следствия, всего было продана одна тысяча экземпляров книг, в том числе несовершеннолетним.  


Тогда фигурантов дела (Дмитрия Протопопова, Павла Иванова и Артема Вахляева) Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест. В январе 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении своей деятельности.

«Неожиданность»: в «Эксмо» отреагировали на задержание сотрудников по делу об экстремизме из-за «пропаганды ЛГБТ»

Силовики изъяли материалы, связанные со скандальными книгами издательства Popcorn Books, которое вошло в состав холдинга 15 мая 2025
*движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

