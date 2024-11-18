ФСБ задержала сборщика бомб, который готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях

ФСБ сообщила, что задержала в Калужской области россиянина, который собирал самодельные взрывные устройства по заданию украинских спецслужб. По версии правоохранителей, он планировал теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях.





Россиянин 1976 года рождения был завербован спецслужбами Украины в октябре 2023 года, в своем загородном доме он создал «лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.





Правоохранители установили, что через тайники он отправлял взрывные устройства другим агентам украинских спецслужб.





Взрывчатка передавалась для терактов в зданиях отдела полиции, «Дома офицеров» в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске во время проведения президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Силовики предотвратили эти теракты, сообщает ФСБ.





У сборщика бомб изъяли самодельное взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для создания взрывчатки, патроны разного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны.





За подготовку терактов задержали семь россиян, сейчас в их отношении проводят следственные действия.