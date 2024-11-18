Новости
Новости 18+
St
ФСБ задержала сборщика бомб, который готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях
18+
По версии правоохранителей, задержанный работал по заданию украинских спецслужб undefined
Новости

ФСБ задержала сборщика бомб, который готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях

По версии правоохранителей, задержанный работал по заданию украинских спецслужб

ФСБ сообщила, что задержала в Калужской области россиянина, который собирал самодельные взрывные устройства по заданию украинских спецслужб. По версии правоохранителей, он планировал теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях.


Россиянин 1976 года рождения был завербован спецслужбами Украины в октябре 2023 года, в своем загородном доме он создал «лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.


Правоохранители установили, что через тайники он отправлял взрывные устройства другим агентам украинских спецслужб.


Взрывчатка передавалась для терактов в зданиях отдела полиции, «Дома офицеров» в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске во время проведения президентских выборов в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Силовики предотвратили эти теракты, сообщает ФСБ.


У сборщика бомб изъяли самодельное взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для создания взрывчатки, патроны разного калибра, боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны.


За подготовку терактов задержали семь россиян, сейчас в их отношении проводят следственные действия.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #задержание #теракт #бомба
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...