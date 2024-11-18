Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожили в Раменском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший к столице беспилотник уничтожили в Раменском городском округе. Еще один дрон ликвидировали в Павлово-Посадском городском округе, БПЛА тоже летел на столицу.





На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.





По предварительной информации, на месте падения обломков дрона в Раменском городском округе нет пострадавших и разрушений. Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.





17 ноября в Курской области беспилотник ударил по автомобилю. Погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Из-за атаки дрона также пострадали сотрудник издания и участковый уполномоченный полиции, их госпитализировали.