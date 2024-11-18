Новости
Новости 18+
St
Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожили в Раменском городском округе
18+
Еще один дрон ликвидировали в Павлово-Посадском городском округе undefined
Новости

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожили в Раменском городском округе

Еще один дрон ликвидировали в Павлово-Посадском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший к столице беспилотник уничтожили в Раменском городском округе. Еще один дрон ликвидировали в Павлово-Посадском городском округе, БПЛА тоже летел на столицу.


На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.


По предварительной информации, на месте падения обломков дрона в Раменском городском округе нет пострадавших и разрушений. Об этом Собянин сообщил в своем Telegram-канале.


17 ноября в Курской области беспилотник ударил по автомобилю. Погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Из-за атаки дрона также пострадали сотрудник издания и участковый уполномоченный полиции, их госпитализировали.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты

Также пострадали сотрудник СМИ и полицейский 17 ноября 2024
Dailystorm - В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты
#москва #собянин #беспилотник #раменский городской округ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...