Новости
Новости 18+
St
В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты
18+
Также пострадали сотрудник СМИ и полицейский undefined
Новости

В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты

Также пострадали сотрудник СМИ и полицейский

В Курской области после удара беспилотника по автомобилю погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Смирнов уточнил, что Кузнецова «вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе». Он выразил соболезнования родным и близким, а также коллегам погибшей женщины.


По словам главы региона, во время атаки также пострадали сотрудник «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Они госпитализированы. 


28 октября Смирнов сообщал, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Два молодых человека погибли. 

#всу #курская область #курск #гибель #сво #главный редактор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...