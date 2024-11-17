В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты

В Курской области после удара беспилотника по автомобилю погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Смирнов уточнил, что Кузнецова «вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе». Он выразил соболезнования родным и близким, а также коллегам погибшей женщины.
По словам главы региона, во время атаки также пострадали сотрудник «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Они госпитализированы.
28 октября Смирнов сообщал, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Два молодых человека погибли.