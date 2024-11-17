В Курской области украинский дрон ударил по автомобилю, погибла главред районной газеты

Смирнов уточнил, что Кузнецова «вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе». Он выразил соболезнования родным и близким, а также коллегам погибшей женщины.





По словам главы региона, во время атаки также пострадали сотрудник «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Они госпитализированы.





28 октября Смирнов сообщал, что утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Два молодых человека погибли.