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В Минобороны России отчитались об ударах по военной инфраструктуре Украины и объектам энергетики, обеспечивающим ВПК страны
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На территории украинских областей объявлялась воздушная тревога undefined
Новости

В Минобороны России отчитались об ударах по военной инфраструктуре Украины и объектам энергетики, обеспечивающим ВПК страны

На территории украинских областей объявлялась воздушная тревога

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам газодобычи Украины. 


Кроме того, согласно отчету ведомства, был нанесен массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим украинский ВПК. 


Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что в ряде областей введен режим экстренных отключений электроэнергии. Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах страны. 


Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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#украина #впк #минобороны рф
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