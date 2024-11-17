В Минобороны России отчитались об ударах по военной инфраструктуре Украины и объектам энергетики, обеспечивающим ВПК страны

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам газодобычи Украины.





Кроме того, согласно отчету ведомства, был нанесен массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим украинский ВПК.





Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что в ряде областей введен режим экстренных отключений электроэнергии. Утром 17 ноября воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах страны.





Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.