Президент Абхазии Бжания заявил о попытке госпереворота в республике и подчеркнул, что остается на своем посту

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал события в Сухуме 15 ноября попыткой государственного переворота. Политик также заявил, что остается избранным президентом республики.
Ни по каким вопросам компромисс с оппозицией найти не удалось, добавил президент Абхазии.
15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.
Затем оппозиция призвала президента уйти со своего поста. Бжания уехал в свое родовое село Тамыш, сообщала его пресс-служба. Активисты же распространяли информацию, что глава государства якобы находится на российской военной базе.