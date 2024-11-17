Президент Абхазии Бжания заявил о попытке госпереворота в республике и подчеркнул, что остается на своем посту

Ни по каким вопросам компромисс с оппозицией найти не удалось, добавил президент Абхазии.





15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.





Затем оппозиция призвала президента уйти со своего поста. Бжания уехал в свое родовое село Тамыш, сообщала его пресс-служба. Активисты же распространяли информацию, что глава государства якобы находится на российской военной базе.