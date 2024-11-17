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Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин
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Ему было 57 лет undefined
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Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин

Ему было 57 лет

В Москве скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. О смерти музыканта сообщила его супруга Марина Ичетовкина.


По данным источника РЕН ТВ, мужчина скончался в больнице, накануне его госпитализировали с подозрением на пневмонию.


В начале 2000-х у певца обнаружили рак лимфатической системы. Артист рассказывал, что ему провели две процедуры трансплантации костного мозга, а также курсы химиотерапии. 


Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». В популярном коллективе Левкин был со дня его основания. 

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#смерть #бари алибасов #музыканты #владимир левкин #группа на-на
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