Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин

В Москве скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. О смерти музыканта сообщила его супруга Марина Ичетовкина.





По данным источника РЕН ТВ, мужчина скончался в больнице, накануне его госпитализировали с подозрением на пневмонию.





В начале 2000-х у певца обнаружили рак лимфатической системы. Артист рассказывал, что ему провели две процедуры трансплантации костного мозга, а также курсы химиотерапии.





Левкин — советский и российский певец, а также бывший участник группы «На-На». В популярном коллективе Левкин был со дня его основания.