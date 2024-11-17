Новости
Новости 18+
St
Медведев: Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского СПГ в Европе
18+
Политик напомнил, что отмена санкций является одним из условий Москвы undefined
Новости

Медведев: Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского СПГ в Европе

Политик напомнил, что отмена санкций является одним из условий Москвы

В случае отмены антироссийских санкций позиции сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европе будут подорваны, высказал мнение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический…» — написал Медведев в своем Telegram-канале. 


Политик отметил, что за время конфликта США нарастили экспорт своей продукции в Европу, в том числе нефти, СПГ и прочей продукции и ресурсов. Медведев добавил, что «Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции». 


Он также указал, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить интерес американцев к конфликту, торгуя доступом к природным ресурсам. 


12 ноября Медведев заявил, что у европейских лидеров после победы на выборах в США Дональда Трампа началось осеннее обострение. Политики к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов хотят «затащить войну на свою территорию», подчеркнул он. 


Зампред Совбеза считает, что «прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать, а опытные да и просто умные лидеры Европы ушли в историю». 

#украина #санкции #сша #дмитрий медведев #дональд трамп #сво #спг
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...