«Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический…» — написал Медведев в своем Telegram-канале.





Политик отметил, что за время конфликта США нарастили экспорт своей продукции в Европу, в том числе нефти, СПГ и прочей продукции и ресурсов. Медведев добавил, что «Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции».





Он также указал, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить интерес американцев к конфликту, торгуя доступом к природным ресурсам.





12 ноября Медведев заявил, что у европейских лидеров после победы на выборах в США Дональда Трампа началось осеннее обострение. Политики к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов хотят «затащить войну на свою территорию», подчеркнул он.





Зампред Совбеза считает, что «прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать, а опытные да и просто умные лидеры Европы ушли в историю».