Под Астаной в здании бывшей мечети взорвался газовый баллон, погибли три человека

В ДЧС указали, что прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, всего их было семь. В результате взрыва погиб мужчина 1978 года рождения.





Под завалами спасателями найдены тела женщины 1983-го и ребенка 2012 года рождения. Еще 16 человек пострадали. Их доставили в городскую больницу Астаны.





Сейчас спасатели проводят разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, а также другие службы.





9 ноября в Пятигорске (Ставропольский край) случился взрыв газа в девятиэтажке. После этого начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, повреждено 22 квартиры многоэтажного дома.