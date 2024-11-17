Под Астаной в здании бывшей мечети взорвался газовый баллон, погибли три человека

В здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области в Казахстане произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, среди жертв ребенок. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона. Уточняется, что трагедия случилась в селе Сабынды.
В ДЧС указали, что прибывшие спасатели вынесли шесть газовых баллонов, всего их было семь. В результате взрыва погиб мужчина 1978 года рождения.
Под завалами спасателями найдены тела женщины 1983-го и ребенка 2012 года рождения. Еще 16 человек пострадали. Их доставили в городскую больницу Астаны.
Сейчас спасатели проводят разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, а также другие службы.
9 ноября в Пятигорске (Ставропольский край) случился взрыв газа в девятиэтажке. После этого начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали, повреждено 22 квартиры многоэтажного дома.